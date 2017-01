(M.G.) - Beim heimischen Konditor, in einer New Yorker Filiale des "Le Pain Quotidien" oder in der Pariser "Grande Épicerie": überall wird mit Öfen aus Luxemburg gebacken. Zum 135. Jubiläum der Firma Hein schaute Erbgroßherzog Guillaume persönlich beim Familienunternehmen in Strassen vorbei.



