Par Pierre Sorlut

Trois médias français se sont associés pour faire la lumière ce lundi sur les investissements dans le football de l'entrepreneur hispano-luxembourgeois Gerard Lopez. Mediapart, France 3 et Mediacités ont allié leurs forces pour disséquer les «méthodes troubles» de l'ancien patron de Lotus F1, en passe d'acheter le club de Lille, le Losc.

Celui qui est connu au Luxembourg pour avoir contribué en 2005, avec ses associés de Mangrove Capital Partners, au succès de la revente de Skype, le logiciel de téléphonie par internet, à eBay, la maison d'enchères en ligne, pour 4 milliards de dollars ne bénéficie pas du même crédit dans l'Hexagone voisin.

Les révélations parues en début d'après-midi ont trouvé un large écho dans l'ensemble de la presse française avant le début de soirée.



Le «financier luxembourgeois n'a livré que de maigres informations sur sa reprise du club lillois vendredi» écrit le journaliste de Mediapart visiblement peu convaincu par l'exercice médiatique du Luxembourgeois.



Doutes sur l'origine de l'argent



«L'arrivée de Gerard Lopez a de quoi effrayer les supporters du club nordiste et la métropole lilloise, laquelle dépend des redevances du Losc pour financer son grand stade» (inauguré en 2012), lit-on dans l'article du journal d'Edwy Plenel, ancien directeur de la rédaction du journal «Le Monde».

Sont pêle-mêle reprochés à l'entrepreneur luxembourgeois d'avoir «spéculé sur des footballeurs mineurs» ou de «financer ses affaires par de la dette sans que personne ne connaisse jamais l'origine de l'argent».



Une opacité entretenue



Les montages financiers, utilisant quasiment systématiquement des sociétés offshore insondables, sont disséqués par le mini-consortium de journalistes se basant sur les documents liés aux «football leaks».

L'exemple de la chaîne de sociétés (débusquée par France 3) servant à l'achat du club de Lille révèle l'opacité du système. Le Losc serait ainsi acheté par une société britannique, Victory Soccer, détenue par une hongkongaise, Chimera Consulting, elle-même propriété d'une structure domiciliée dans les iles vierges britanniques, Incredible Wealth.



Gerard Lopez ne donne jamais de chiffres et n'aime pas qu'on fouille dans ses affaires

Selon les réponses de l'intéressé envoyées par son cabinet d'avocats français aux journalistes ce week-end, la structuration «n'est pas motivée par des raisons fiscales», mais par «efficacité» et pour bénéficier de «sécurité juridique». Il demeure cependant impossible de vérifier si Gerard Lopez est actionnaire de ladite société des BVI, relève le média français qui tranche: «Gerard Lopez ne donne jamais de chiffres et n'aime pas qu'on fouille dans ses affaires».

Quelle surface financière?



De ces affaires dans le football, Mediapart, France 3 et Médiacités font un inventaire détaillé. Les journalistes mentionnent notamment des investissements en TPO (pour third party ownership) consistant à l'acquisition d'une partie des droits de propriété (divisibles) d'un joueur, une pratique légale à l'époque, mais interdite par la suite. Se basant sur des documents fuités du monde du football, les journalistes français révèlent également de la spéculation opérée sur les transferts de deux joueurs brésiliens mineurs, une pratique à la limite de la loi selon la presse française.

Médiapart s'interroge finalement sur la surface financière de Gerard Lopez qui a toujours entretenu le mystère sur la plus value engrangée par la revente de Skype à eBay, estimée à 13 millions d'euros pour Mangrove. «Lopez n'a touché au mieux que quelques millions dans l'opération» assène le journaliste.



L'entourage de Lopez conteste



Contacté par le «Luxemburger Wort», l'entourage de Gerard Lopez conteste les informations publiées ce lundi. «Médiapart fait une présentation tronquée et biaisée des informations qui lui ont été transmises. Le Losc n’a aucunement été racheté par une société domiciliée aux Iles vierges Britanniques. Gérard Lopez agit et investit en toute transparence, en toute légalité et dans le respect des réglementations des différents secteurs. Il ne nous semble pas nécessaire de commenter davantage cet article dont nous contestons fermement le contenu», nous est-on communiqué par email.