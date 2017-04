(aa) - Zehn Jahre lang haben die Politiker und EU-Bürokraten gerungen: Mitte Juni ist der Weg nun endlich frei für das Telefonieren und Surfen ohne Zusatzkosten in insgesamt 31 europäischen Ländern. Zahlt man bisher zu Hause für eine Datenflatrate mit Minuten, SMS und Daten inklusive, so darf dies künftig auch im EU-Ausland verbraucht werden. So steht es auf der Website der EU-Kommission.



Die Mobilfunkanbieter müssen künftig auf die Roaming-Einnahmen der Kunden verzichten, nicht aber aufs Geld ...