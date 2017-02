(M.G.) - 2008 öffnete die erste Saturn-Filiale in Luxemburg ihre Türen. Und das Geschäft im Großherzogtum läuft gut. So gut, dass das Unternehmen heute die Eröffnung eines dritten Geschäftes in Luxemburg plant.

Im Dezember letzten Jahres kündigte die Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn an, ihre Elektronikmärkte auszugliedern und sich in zwei Gesellschaften aufzuspalten ...