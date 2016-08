von Stephan Polet



Die Postunternehmen aus Luxemburg und Singapur haben im Bereich der eCommerce-Logistik eine Partnerschaft beschlossen. Der betreffende Vertrag wurde am Mittwoch unterschrieben. Zurzeit ist der luxemburgische Wirtschaftsminister Etienne Schneider in Singapur zu Besuch.



Die Singapore Post ist auf dem gesamten asiatischen Markt vertreten. Zu diesem will die Luxemburger Post dann auch, ab Ende September, einen Zugang haben. Im Gegenzug erhält die Singapore Post einen verbesserten Zugang zum europäischen Markt.



In Zukunft sollen alle Pakete, die aus Singapur nach Europa kommen, über Luxemburg eingeflogen werden, um dann von der Post in ganz Europa verteilt zu werden, so Etienne Schneider im RTL-Interview.



Allgemein sollen die Kunden der beiden Unternehmen durch den Deal von schnelleren und besseren eCommerce-Lieferungen profitieren. Die Lieferzeiten sollen außerdem vorhersehbarer werden.



Die Singapore Post ist weltweit auf 20 Märkten tätig. Für die Luxemburger Post ist diese Zusammenarbeit ein weiterer Schritt im Rahmen ihrer Strategie, durch Diversifizierung des Angebots neue Kunden zu gewinnen.