(miz) - Nicole macht kurz in Roullingen Halt. Schnell will sie noch zwei Liter frische Milch kaufen. Dafür geht sie aber nicht in den Supermarkt, sondern zur "Mëllechtankstell" von Familie Klein.



Vor gut anderthalb Jahren kaufte Milchbauer Yves Klein den außergewöhnlichen Milchautomaten - und wurde dadurch ein Stück weit zum Direktvermarkter.



Seitdem können Kunden auf dem Hof von Familie Klein zu jeder Tages- und Nachtzeit für einen Euro frische Kuhmilch abzapfen ...