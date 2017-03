(TJ/dpa) - Die Ermittlungen im Audi-Dieselskandal sind scheinbar noch nicht abgeschlossen. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichten, werden seit Mittwochmorgen Büros in der Firmenzentrale in Ingolstadt durchsucht.



Neben Ingolstadt sind auch Standorte in Niedersachsen betroffen. Zudem seien die rund 80 Staatsanwälte und Polizisten auch in Privatwohnungen aktiv.

Audi hatte in den USA Dieselautos mit einer dort illegalen Software verkauft, die niedrigere Abgaswerte angibt. Schon unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte die bayerische Justiz ein Prüfverfahren eingeleitet. Der Verdacht lautet auf unlauteren Wettbewerb und Betrug. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft München II war am Vormittag nicht erreichbar.

Der Diesel-Skandal hatte das Ergebnis der VW-Tochter im vergangenen Jahr mit 1,8 Milliarden Euro belastet. Stadler sagte: „Als Konsequenz aus der Diesel-Affäre stellen wir bei Audi alles auf den Prüfstand.“ Die Aufarbeitung sei „noch lange nicht abgeschlossen“. Aber sein Unternehmen tue alles, „dass so etwas wie die Diesel-Affäre bei uns nie wieder passiert“.