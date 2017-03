par Thierry Labro

Pour gagner à Luxembourg, Karim Oumnia... n'est pas venu. Ni en basket connectée ni en chaussure à la semelle chauffante. Le directeur général d'Epsilon était resté mercredi soir à son quartier général pour y accueillir une importante délégation américaine venue voir comment travaille sa start-up, basée au bord de la place Stanislas à Nancy.

La vie s'est accélérée depuis que fin 2014, cet ancien sportif franco-algérien a liquidé son business d'articles de sports et s'est mis en tête de révolutionner le monde de la chaussure avec un certain succès.

Présent trois années de suite au célèbre Consumer Electronic Show de Las Vegas, cet ingénieur de 49 ans a créé la sensation, suscitant plus de 1.200 articles dans les jours qui ont suivi son show dans tous les médias de la planète.

Les deux semelles connectée et chauffante et le trophée du vainqueur pour l'équipe marketing de Digitsole

Thierry Labro

Dix finalistes dont un... Argentin!

Mercredi soir, c'est son directeur du marketing, Malik Issolah, qui est venu chercher la victoire lors de la troisième étape européenne, après Londres et Prague, de la demi-finale de la Coupe du monde des start-up.

Ce concours inédit avait été invité à venir au Luxembourg par l'entremise du Premier ministre, Xavier Bettel, et de Kamel Amroune, lors de l'ICT Spring, puis confié à EY pour la partie organisationnelle.

Dix finalistes avaient été sélectionnés par les organisateurs, qui avaient même rappelé au dernier moment une autre start-up lorraine, SESAMm - aussi implantée au Luxembourg - après s'être aperçus qu'un des dossiers qu'ils avaient retenus était... une start-up argentine.

30.000 semelles connectées en 2016

Epsilon a vendu l'an dernier 30.000 semelles connectées, à des prix allant de 99 à 199 euros, notamment en France, en Europe et aux Etats-Unis. Grâce à l'application qui va avec cette technologie assemblée à Taïwan chez Chikony (qui produit aussi la GoPro), le joggeur peut directement se rendre compte si sa manière de courir est bonne, de ses conséquences sur d'éventuelles blessures et corriger sa foulée.

En fin d'année, Digitsole, la société qui commercialise ces deux produits pour la maison-mère, lancera une chaussure connectée, qui sera vendue de 149 à 349 euros. Avec sa deuxième société Zhor Tech, les Nancéiens entendent rester maîtres de leurs technologies - une dizaine de brevets - et des données générées par les semelles déjà vendues.

L'an dernier, la start-up nancéienne a réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Après avoir levé 5 millions de dollars en deux parties auprès d'un fonds d'investissement privé pour se lancer, elle prépare une deuxième levée de fonds plus spectaculaire - de 20 millions de dollars - pour la fin de l'année, afin de pouvoir s'attaquer plus "frontalement" au marché américain.

Une levée de fonds de 20 millions en préparation

Les Américains sont souvent prêts à dépenser beaucoup plus pour les objets connectés que les Européens. Digitsole, dont le seul véritable concurrent est l'Américaine Under Armour, entend vendre de 150.000 à 200.000 paires de semelles cette année.

Le marché de la chaussure de sport est estimé à 21 milliards de paires par an dont 5% de chaussures connectées, soit un milliard de paires.

Guest-star de la soirée, le triple champion du monde greco-algérien Taïg Khris et casse-cou en chef a dû apprécier que ce projet l'emporte. En début de soirée, il avait dressé un tour d'horizon de son incroyable parcours professionnels.

"Je ne suis jamais allé à l'école"

"Je ne suis jamais allé à l'école", a-t-il raconté sur scène devant 300 personnes. Taïg Khris a tout essayé, tout tenté, tout recommencé entre paris sportifs, défis incroyables et émissions de téléréalité jusqu'à créer sa propre entreprise en Estonie après une énième blessure à la veille de son quarantième anniversaire: parti de rien avec une idée fixe il y a trois ans, OneOff est une application capable de créer des numéros de téléphone partout dans le monde sans parler à aucun opérateur que le sien.

La finale aura lieu le 24 mars à San Francisco et les seize finalistes devraient être présents à l'ICT Spring au printemps. Le vice-président de Fenox Venture Capital, Jou Lim, qui organisait cet événement unique, était satisfait de pouvoir dégotter ces start-up à un stade très jeune et qui ont dû convaincre un jury avec des représentants de sociétés comme Amazon ou Microsoft, et des investisseurs comme Mangrove ou Expon.

Le premier pitch, comme un premier pas, c'est vrai, est le point de départ de toute course vers le succès.