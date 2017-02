(pso) - Dans son conflit qui l'oppose entre autres au banquier luxembourgeois Pierre Grotz, l'oligarque russe Vitaly Malkin a perdu une bataille judiciaire en France fin décembre. Dans un jugement dont le «Luxemburger Wort» a obtenu copie cette semaine, la cour d'appel de Paris a débouté le Russe de sa plainte contre l'agence immobilière et l'étude de notaires qui l'avaient assisté dans l'acquisition de terrains en Corse en 2007 et 2008, une transaction qui avait été conduite par son partenaire d'affaires de l'époque M. Grotz, contre qui il s'est retourné ensuite.

59 bvd de la Pétrusse

Par l'intermédiaire de sa société Sasic, filiale de la structure luxembourgeoise Canetto Participations (domiciliée au 59 boulevard de la Pétrusse où le Russe rassemble ses intérêts économiques), Vitaly Malkin reprochait à l'agent immobilier et au notaire d'avoir manqué à leur devoir d'information et de conseil et de l'avoir laissé acheter des terrains inconstructibles alors qu'il souhaitait y développer un complexe hôtelier et des villas pour super riches.

451 hectares pour 17,4 millions

En l'espace de 18 mois et pour 17,4 millions d'euros, l'oligarque avait acquis à différents propriétaires fonciers 451 hectares sur l'une des baies les plus réputées de l'île de Beauté, mais ses projets n'avaient pu être menés à bien. La faute à ses conseils selon M. Malkin. La faute à de mauvais placements selon son ancien conseiller financier M. Grotz.

La justice française a disculpé l'agent immobilier et le notaire. Le juge s'appuie sur un rapport d'expert, «les prix d'acquisition des terrains n'étaient nullement surévalués» avait-il conclu, et ne croit pas M. Malkin dans sa plainte d'avoir été victime d'une escroquerie. «Il est observé que les deux lettres (…) dont se prévaut la société Sasic pour démontrer que la société intimée lui aurait faussement indiqué que les terrains [en question] acquis auraient été constructibles ne concernent nullement ces parcelles, mais sont relatives à l'éventuelle constructibilité des seuls terrains dont la société Sasic était déjà propriétaires depuis plusieurs années» note le juge français avant de débouter M. Malkin de la totalité de ses demandes.

Débouté sans ménagement

L'oligarque ne récupérera pas les 16,3 millions d'euros qu'il demande auprès de l'agence immobilière et de l'étude de notaire qui avaient assisté l'acquisition. En quête de 13 autres millions d'euros qu'il avait placés sur un compte en Suisse au nom de Pierre Grotz, Vitaly Malkin poursuit toujours parallèlement l'ancien banquier luxembourgeois, qui lui clame avoir tout soldé avec son ancien ami.

10 millions d'euros saisis à Nospelt

Pierre Grotz a été perquisitionné en son domicile de Nospelt en septembre dernier à l'initiative d'un juge marseillais. Les médias français indiquent que 10 millions d'euros de biens ont été saisis. Le financier luxembourgeois tente lui de se défendre contre ce qu'il qualifie de «harcèlement». Par le jugement rendu en décembre, la justice française commence à croire qu'elle est instrumentalisée.