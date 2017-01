(aa/C.) - „Mit insgesamt 983 Pleiten in 2016 ist das Konkursgeschehen in Luxemburg gegenüber dem Vorjahr markant um 12,60% gestiegen“, sagt Herbert Eberhard, administrateur délégué der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Luxemburg. Das Unternehmen untersucht turnusgemäß die Konkurszahlen und vergleicht sie mit Daten aus dem Vorjahr.

Der am stärksten betroffene Bereich waren laut Creditreform in 671 Fällen die Dienstleistungen mit einem Gesamtanteil von 68,26 % gegenüber 508 Fällen im Vorjahr. Die Konkursquote von Unternehmen, die weniger als fünf Jahre am Markt sind, sei erneut gestiegen.

In der Baubranche sei vor allem das Nebengewerbe betroffen gewesen, z.B. die 1995 gegründete Firma „Martin Weber Sàrl“ aus Grevenmacher mit zirka 40 Mitarbeitern und einem Umsatz von etwa 2,5 Millionen Euro.

Darüber hinaus sei ein größerer Konkurs u.a. bei der „Meng Drogerie + SA“, mit immerhin zirka 80 betroffenen Mitarbeitern und knapp 10 Millionen Euro Umsatz zu verzeichnen gewesen.

Creditreform Luxemburg geht weiterhin davon aus, dass sich das Konkursgeschehen 2017 auf einem Niveau von 900 bis 1000 Verfahren halten wird. „Eine weiter stabile Konjunkturlage, bedingt durch milde Winter, das günstige Zinsniveau und nicht zuletzt die Steuerreform, die den Verbrauchern 2017 mehr Geld in die Haushalts-Kasse spült, bescheren allen Marktteilnehmern gut gefüllte Kassen und auch ertragreiche Auftragsbücher“ so Eberhard.