(ndp) - Die Credit Suisse Luxembourg hat einen neuen Chef: Stéphane Hermann. Hermann löst Yves Maas als CEO des Finanzinstituts ab. Maas seinerseits übernimmt am 1. Februar eine neue Funktion als Präsident des Verwaltungsrates. Der Luxemburger tritt die Nachfolge von Romeo Lacher an, der Anfang dieses Monats zum Präsidenten des Verwaltungsrats der SIX Group berufen wurde.



Yves Maas kam 1999 zur Credit Suisse und hatte verschiedene Führungspositionen im Private Banking inne, bevor er 2012 CEO und Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse (Luxembourg) S.A. wurde. Neben seinen Funktionen bei der Bank ist er Vorsitzender der Luxemburger Bankenvereinigung (ABBL). Dieses Mandat läuft bis April 2018.



Stéphane Hermann, neuer CEO und Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse (Luxembourg) S.A., wird "die Verantwortung für das gesamte Geschäft der Credit Suisse in Luxemburg übernehmen".

Zur Credit Suisse kam er 2010 in Singapur, wo er die Business-Development-Teams im Private Banking APAC leitete. Nach seinem Umzug nach Zürich wurde er zum Deputy COO und Leiter Business Management im Private Banking Western Europe ernannt. Derzeit ist Stéphane Leiter Strategy & Projects im International Wealth Management.