(ndp) - Un gestionnaire de fortune indélicat qui avait fait aveu d'une escroquerie de type Ponzi, a vu mercredi sa peine de prison avec sursis réduite de cinq ans à quatre ans par la cour d'appel de Luxembourg.



F. Gaglio avait été condamné le 14 juillet 2016 à cinq ans de prison, dont la moitié avec sursis, pour avoir détourné presque sept millions d'euros appartenant à des clients de sa société d'investissement luxembourgeoise, H CTC, aujourd'hui liquidée. Le Français avait alors fait appel.



Mercredi, la cour d'appel a donc condamné F. Gaglio à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. Son amende a été réduite de 150.000 euros à 75.000 euros, auxquels il faut ajouter une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts à verser aux trois parties lésées.



Devant la cour d'appel le 15 mars dernier, F. Gaglio avait de nouveau reconnu les faits. Il avait expliqué être «arrivé au bout d'une folie destructrice». Après avoir compris que son équipe rapprochée avait découvert le pot aux roses, il s'était lui-même dénoncé auprès de la police française. Il avait alors avoué l'escroquerie qu'il avait entreprise avec les avoirs de ses riches clients étrangers.



L'ancien gestionnaire avait surtout fait valoir sa volonté de «reconstruction» et sa démarche de «réparation des dommages causés». L'homme de 43 ans travaille aujourd'hui dans le secteur agricole et s'est vu proposer un nouveau contrat de travail. Il aide sa famille, participe dans sa communauté, s'occupe de jeunes sportifs et effectue du bénévolat pour les Restos du Cœur.