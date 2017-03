par Thierry Labro

Il fallait "du lourd". Du "régional" et autre chose. Des produits physiques et des FinTechs. La première demi-finale luxembourgeoise de la coupe du monde des start-ups réunira tout cela, mercredi après-midi, chez EY.

Plus d'une centaine de dossiers de start-ups européennes sont arrivés auprès des organisateurs pour l'étape luxembourgeoise de cette compétition inédite, une soixantaine ont été validés et il n'en reste que dix.

La tournée mondiale, qui fait trois étapes en Europe, une à Londres pour les sociétés britannique, une à Prague pour les pays les plus à l'est et une au Luxembourg, accouchera de seize finalistes qui pourront "pitcher" - vanter leur produit - devant les plus gros investisseurs de la planète, le 24 mars à San Francisco. Les seize finalistes devraient être présents au Luxembourg lors de l'ICT Spring.

Après une intervention de Taïg Khris, trimple champion du monde de roller et fondateur de OneOff, et le passage des dix finalistes devant le jury, les juges devront se décider. Autour de la table, il y aura:

- Raz Bachar Head of Startup Business Development, EMEA, Amazon

- Warrick Cramer Global Head of SCM Strategy & Innovation, Vodafone

- Yannick Oswald Principal, Mangrove Capital Partners

- Alain Rodermann Founder and Managing partner, Expon Capital

- Peter MaynardStartup Lead BeLux, Microsoft

Les dix finalistes