(ml) - In Luxemburg sind derzeit 1,6 Milliarden Dollar, die der iranischen Zentralbank gehören, bei der Clearstream eingefroren. Die Anwälte der iranischen Zentralbank fordern nun, dass die hohe Geldsumme in den Iran zurückfließt.



Im vergangenen Jahr hatte ein US-Gericht entschieden, dass die 1,6 Milliarden Dollar genutzt werden, um die Opfer der Anschläge vom 11. September zu entschädigen. Nach diesem Urteil entschied ein luxemburgischer Richter, das Geld einfrieren zu lassen. Seit Jahren machen die USA den Iran für die Attentate von 9/11 mitverantwortlich. Téhéran habe die Terrororganisation El Kaida finanziell unterstützt, lautet der Vorwurf. Der Iran hat diese Beschuldigungen stets von sich gewiesen.



Urteil am 22. März



Als die Europäische Union Sanktionen gegen den Iran beschloss, habe man keinen Zugang zu der beträchtlichen Summe gehabt", betont der iranische Vizeaußenminister Majid Takhte-Ravanchi. Nachdem jedoch im Juli 2015 das Atomabkommen zwischen dem Iran und den Großmächten zustande kam, wurden zahlreiche Sanktionen gelockert.



Seitdem stünden die Anwälte der iranischen Zentralbank mit den luxemburgischen Behörden in Kontakt, damit der Iran wieder einen Zugriff auf das Geld bekomme, sagte der iranische Vizeaußenminister in einem Interview mit der iranischen Nachrichtenagentur. Demnächst wird sich die Justiz der Sache annehmen müssen. Am 22. März wird ein erstes Urteil in Luxemburg erwartet. Der Richter muss darüber befinden, ob das Einfrieren der Gelder rechtens sind. Bereits Ende Februar hatte sich ein Vertreter der iranischen Zentralbank vor Gericht dafür ausgesprochen, die bestehende Maßnahme aufzuheben.



