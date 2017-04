par Thierry Labro

3 décembre 2015. Au cours d'une conférence de presse au siège de Post, le directeur général de l'entreprise annonce un changement stratégique et la fermeture d'un tiers des bureaux de Post.

"Je ne voudrais pas réduire la fermeture de ces 35 bureaux de poste à leur fermeture", indique Claude Strasser. "Ces bureaux sont ouverts moins de quatre heures par jour et ils ne représentent que moins de 5% des transactions de nos clients."



Près d'un an et demi plus tard, où en est-on? Le ministre de l'Economie fait le point pour répondre à une question parlementaire de Félix Eischen.

23 ruptures de bail . Premier élément, 23 des 35 bureaux de POST étaient en location, le bail a été résilié. Il s'agit des bureaux de Bascharage (Cactus), Bertrange, Bridel, Capellen, Clemency, Clervaux, Esch-Lallange, Esch-Nord, Ettelbruck, Helfent-Bertrange (City-Concorde), Hobscheid, Hosingen, Junglinster (Centre commercial), Leudelange, Luxembourg-Bonnevoie, Luxembourg Centre hospitalier, Luxembourg-Hollerich, Luxembourg Kirchberg, Parlement européen, Reisdorf, Remich Guichets, Saeul, Wasserbillig.



11 bureaux en vente sur 14 . Deuxième élement, propriétaire de quatorze adresses, Post en a mis onze en vente. Ceux de Consdorf, Tetange et Kirchberg comportent aussi le centre de communications et ne peuvent pas être mis en vente de la même manière. Tous les sites mis en vente ont été expertisés, expertise close en novembre 2016. Les communes concernées avaient la possibilité de manifester leur intérêt. Il s'agit des bureaux de Esch-sur-Sûre, Perlé, Useldange, Beaufort, Wecker(gare), Roodt-sur-Syre, Oetrange, Roeser, Aspelt, Dippach.



Depuis le début de l'année, des discussions sont en cours à Beffort, Betzdorf, Bissen, Contern, Frisange et Reiser. Le ministère du Logement a aussi manifesté son intérêt pour certains sites et il a indiqué ne vouloir aller plus loin que lorsque les communes auront abandonné leur intérêt.



Dans sa réponse, le ministre rappelle que la stratégie de Post s'inscrit dans quatre piliers: