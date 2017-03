(dpa/M.G.) - Der Fall in die Bedeutungslosigkeit drohte bereits: Die 1986 aus der Hannover-Messe ausgegliederte CeBIT dümpelte in den vergangenen Jahren oft nur noch mäßig erfolgreich im Schatten großer Events wie dem Mobile World Congress in Barcelona oder der Consumer Electronics Show in Las Vegas dahin. Immer wieder kamen daher Diskussionen um eine Neuausrichtung auf. Selbst eine Integration zurück in die Hannover Messe wurde diskutiert.



Diese Debatten sind nun vorbei, denn die Messe hat rund um den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft ein Zukunftsthema besetzt, das ihr wieder Auftrieb gibt. Am Mittwoch verkündete Messe-Chef Oliver Frese daher: Die CeBIT erfindet sich neu. Frese kündigte einen radikalen Strategiewechsel an, bei dem für den Blick in die Zukunft die Atmosphäre eines Universitäts-Campus geschaffen werden soll. Von der „größten Veränderung seit der Ausgliederung aus der Hannover Messe“ sprach er, mit der sich die Messe ein klares Profil zurückgeben will. Ein „Festival der Innovation“ soll die Digitalisierung künftig erlebbarer machen. Auch die politische Komponente soll ausgebaut werden.



„Wir werden die CeBIT zu Europas führender Eventplattform und zum Festival für digitale Technologie, digitale Innovation und Geschäftsanbahnung der digitalen Wirtschaft umbauen“, erklärte ein sichtlich gut gelaunter Messe-Chef. Künftig soll die CeBIT nun im Sommer (11. -15. Juni 2018) stattfinden, nachdem sie drei Jahrzehnte lang jeweils vier Wochen vor der größeren Hannover Messe stattfand. Außerdem wird die Technologie-Schau de facto um einen Tag verkürzt.

Luxemburg stellt sich vor



Luxemburg ist auch in diesem Jahr auf der CeBIT vertreten. Man möchte die IT-Kompetenzen des Großherzogtums und die Attraktivität des Standortes hervorheben. Außerdem sind vier Start-Up Unternehmen aus Luxemburg auf dem Stand vertreten und können die CeBIT-Plattform nutzen um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und Kontakte mit internationalen Partnern zu knüpfen, erklärt Sabrina Sagramola von der Luxemburger Handelskammer. Außerdem wird ein gemeinsamer Besuch der Messe für rund 50 Mitglieder der Handelskammer organisiert.



Das Luxemburger Unternehmen "Solutions S.A." stellt, unabhängig vom Luxemburger Pavillon, auf der CeBIT ihr neues Produkt vor. Der "Multitoken" hat die Größe eines USB-Stick und enthält neben den üblichen Funktionen wie der Multifaktor-Authentifizierung auch physikalisch erzeugte Zufallszahlen.



Der neue Multitoken hat die Größe eines USB-Stick.

Foto: Solutions S.A.

Inzwischen nutzen die Mitarbeiter mehrerer Unternehmen Smartcards zum Einloggen in den Computer. Auf diese Weise kommt jeder nur an die Informationen, die für ihn bestimmt sind. Diese Smartcards benötigen allerdings ein separates Lesegerät. Der neue Multitoken enthält die gleiche Funktionalität wie Smartcards und kann zudem an jedem Computer mit USB-Anschluss genutzt werden, was separate Lesegeräte in Zukunft überflüssig machen könnte. Zur Zeit wird eine solche Multifaktor-Authentifizierung vor allem im Bereich der Automobilindustrie und dem Finanzwesen genutzt.



In Zukunft möchte Solutions S.A. den Multitoken auch für Privatleute interessant machen, zum Beispiel als kleiner Datentresor oder mit nützlichen und komfortablen Sicherheitsfunktionen für den privaten Nutzer und seine Endgeräte.