(lc) - Ce sera le plus grand magasin de bricolage du pays. Bauhaus a inauguré ce mercredi à Capellen 15.000 m2 de surface de vente dédiés au bricolage (environ 12.500 m2) et au jardinage (environ 2.500 m2). Ce géant allemand du bricolage explique s'être intéressé au Luxembourg après avoir constaté que les Luxembourgeois franchissaient la frontière allemande pour se rendre dans les magasins de bricolage. Notamment dans les Bauhaus de Sarre.

Cette ouverture renforce la concurrence des hypermarchés du bricolage et «do it yourself» (DIY) au Luxembourg, où les marques allemandes sont déjà bien présentes. Hornbach a ouvert son magasin à Bertrange en 1998 et emploie environ 140 personnes dans le pays. Il pouvait jusqu'à présent s'enorgueillir d'avoir le plus grand magasin de bricolage du pays, ex-aequo avec Globus (ex-Hela).

L'autre géant allemand a deux magasins au Luxembourg, l'un de 12.000 m2 ouvert en 1999 à Bettembourg et l'autre de 10.000 m2 ouvert en 2007 à Junglinster. Il emploie environ 250 personnes sur les deux sites. Les deux groupes allemands préfèrent ne pas commenter l'arrivée d'un nouveau gros concurrent sur le marché.

Hobbi et Bâtiself réagissent différemment

A ces chaînes allemandes s'ajoutent trois magasins Bâtiself et quatre Hobbi. Les surfaces de bricolage de Cactus n'ont pas tout à fait la même vocation que Bauhaus, ils ciblent plus le petit bricoleur du dimanche. Pour la direction de Cactus, l'arrivée de Bauhaus est donc plus un problème de concurrence entre grandes marques allemandes.

Du côté de Bâtiself, l'arrivée de Bauhaus est vécue comme un challenge. L'entreprise appartenait jusqu'en 2013 à Praktiker, jusqu'à la faillite du groupe allemand. Repris depuis par Claude Wagner, les trois magasins renforcent les services à la clientèle pour se démarquer face à cette nouvelle concurrence.

De son côté, Bauhaus indique simplement qu'il a toujours su trouver sa place à chaque fois qu'il a ouvert un nouveau magasin dans un nouveau pays. Le groupe, né en 1960 à Mannheim, compte actuellement plus de 260 magasins dans 19 pays européens. Il est habitué à ouvrir de très grandes surfaces, dépassant parfois les 20.000 m2. Le magasin de Capellen est donc d'une taille classique, selon les critères Bauhaus.

Le projet initial n'était pourtant pas aussi grand. En 2014, l'arrivée de Bauhaus était annoncée avec une surface de vente de 9.999 m2. Le géant allemand a finalement pu ouvrir plus, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Economie.