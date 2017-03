Von Michèle Zahlen

Wie wäre es mit einer Portion Luxemburger „Kniddelen“? Oder vielleicht doch lieber etwas Bio-Quinoa und als Dessert einen veganen Muffin?

Bei „um Märtchen“ in der Belle Etoile haben Kunden jetzt die Qual der Wahl. Hier wird eine Vielfalt an Produkten „made in Luxembourg“ angeboten – die Palette geht von klassischen Speisen, hin zu neuen Foodtrends, wie kalt gepressten Säften oder Quinoa mit Gemüsetopping.

Gutes aus der Region

Die Supermarktkette Cactus hat ihre Initiative „Aus der Regioun fir d'Regioun“, die bereits 2009 gestartet wurde, neu interpretiert und unterstützt mit dem Projekt „Start Up with Cactus“ Start-Ups und Unternehmer, die sich nun auch in der Lebensmittelbranche betätigen möchten ...