McDonald's, Quick und Burger King bekommen Konkurrenz aus Monaco: Das Burgerrestaurant Grubers eröffnet am Montag in Belval seine Türen. Die Luxemburger Immobiliengesellschaft Corcelli Groupe hat die Räumlichkeiten in der Avenue du Rock'n'Roll an die Giraudi & Monaco Restaurant Group vermietet.



Von Monaco nach Luxemburg: Grubers zieht es jetzt auch nach Belval.

Screenshot: Facebook/Grubers

„In Belval gibt es viele Unternehmen, viele Studenten – genau diese Kundschaft wollen wir ansprechen. Die Lage passt deshalb hervorragend zu unserem Restaurant“, heißt es von der Pressestelle in Monaco.



Das Restaurant serviert vor allem außergewöhnliche Burgervarianten, wie „Cheesegrubers“ „Tuffle“ oder „Jalapeno“. Dazu kommen Veggie Cheesgrubers, Chicken Sandwiches und für Kinder "Smiley Chicken Nuggets". Momentan gibt es nur die Burgerläden in Monaco und Luxemburg, weitere sollen aber schon bald folgen.

Adresse: Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette

