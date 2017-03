(las/AFP) - Es ist ein erster Rückschlag für die Bemühungen des Finanzplatzes, im Brexit-Kontext Unternehmen nach Luxemburg zu ziehen: Der Versicherungsmarkt Lloyd's of London wird 2019 eine Filiale in Brüssel eröffnen, teilte die Institution der City am Donnerstag mit.

Anfänglich waren neben Brüssel auch Luxemburg, Dublin, Frankfurt, Malta und Paris im Rennen. Brüssel und Luxemburg waren dem Verwaltungsrat am Mittwoch vorgelegt worden, hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Brüssel habe die entscheidenden Kriterien einer robusten Regulierung und eine zentralen Lage in Europa erfüllt, erklärte die Generaldirektorin Inga Beale.

"Ja und Nein", antwortet der Generaldirektor von "Luxembourg for Finance" Nicolas Mackel auf die Frage, ob eine solche Entscheidung Signalwirkung für andere Unternehmen haben könnte. "Jedes Unternehmen entscheidet einzeln", betont er. Gleichzeitig verweist aber auch darauf, dass mit AIG eines der größten Versicherungsunternehmen seine Luxemburger Niederlassung im Zuge des Brexit ausbauen wolle.



Lloyd's verzeichnete 2016 einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro und beschäftigt knapp tausend Mitarbeiter. Mehrere hundert Mitarbeiter sollen laut Presseberichten nach Brüssel wechseln und von dort das Geschäft mit Kunden in den verbleibenden 27 EU-Staaten betreuen. Weltweit baut Lloyd's sein Geschäft mit Niederlassungen in Peking, Schanghai und Mumbai aus.