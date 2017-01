(las/AFP) - HSBC plant 1.000 Investmentbanker von London nach Paris umziehen zu lassen, bestätigte der CEO Stuart Gulliver gegenüber Bloomberg TV. Grund ist der Willen Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt auszutreten.

Die Ankündigung kommt einen Tag nachdem die britische Premierministerin Theresa May einen vollständigen EU-Austritt bestätigte. Das Investmentbanking sei am stärksten vom Brexit betroffen, so HSBC.

Paris, Frankfurt, Luxemburg



Die Wahl fiel auf Paris und nicht auf Dublin, Frankfurt oder Luxemburg, weil HSBC 2002 den Crédit Communal in Frankreich übernommen habe und verfüge deshalb dort bereits über eine umfangreiche Aktivität. Der Umzug sei jedoch nicht kurzfristig geplant, so Gulliver. Der weltweite Sitz der Großbank soll jedoch in London bleiben.

Auch der Luxemburger Finanzplatz ist im Rennen, um als Alternative zur Londoner City zu dienen. Das britische Investmentunternehmen M&G Investment hat bereits einen teilweisen Umzug nach Luxemburg angekündigt. Die Regierung sieht jedoch den Finanzplatz eher als komplementär zur City. Man wolle nicht als Geier auftreten, meinte etwa Wirtschaftsminister Etienne Schneider.