Die britische Spezialversicherungsgesellschaft Hiscox plant, in Luxemburg eine neue Tochtergesellschaft zu gründen und bereitet sich so auf den Brexit vor. Das schreiben die Onlineseiten "CityA.M" und "Insurance ERM" am Dienstag.



Die Londoner Firma will vor allem ihr Privatkundengeschäft über Luxemburg abwickeln. Auch will Hiscox ein neues Team im Großherzogtum aufstellen, das sich um die Bereiche "Compliance, Risiko und interne Prüfungen" kümmern soll. Bis März 2019 will die Tochtergesellschaft sich aufstellen.



Bereits bestehende Geschäfte von Hiscox sollen wie bisher weiterlaufen. Die Firma beschäftigt über 350 Mitarbeiter und ist in 27 EU-Ländern vertreten.



"Luxemburg ist Pro-Business, bietet hervorragende Finanzdienstleistungen, verfügt über gute Regulatoren und ist in nächster Nähe zu anderen großen Märkten", begründete die Firma ihre Wahl gegenüber der Seite "Insurance ERM".



Auch Großbanken wie J.P. Morgen und Goldman Sachs haben bereits angekündigt, dass sie ihre Präsenz nach dem Brexit in Luxemburg verstärken wollen.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.