(aa) - Der amerikanische Versicherer American International Group Inc. (AIG) will sich in Luxemburg für den anstehenden Brexit ein Standbein für das Geschäft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie der Schweiz sichern. Das berichteten am Mittwoch zunächst die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters.



"Dies ist ein entscheidender Schritt für AIG, um sich zu positionieren - ganz gleich welche Form der Brexit auch immer annehmen sollte", sagte Anthony Baldwin, CEO AIG Europe laut einer AIG-Mitteilung.



AIG betreibt sein Europa-Geschäft aktuell von der AIG Europe Limited im Vereinigten Königreich aus - mit Zweigstellen in EWR und Schweiz. Der britische Standort soll für das nationale Geschäft aber auch in Zukunft beibehalten werden und das europäische Geschäft unterstützen. Die AIG-Gruppe habe in London rund 2000 Mitarbeiter und bereits Stellen gekürzt, meldete Bloomberg.



Bloomberg zitierte AIG-Sprecherin Nicola Ratchford, wonach man bereits einige Mitarbeiter im Großherzogtum habe. Es sei derzeit aber noch zu früh Aussagen darüber zu tätigen, wie viele Stellen aus dem Vereinigten Königreich nach Luxemburg verlegt werden sollen, wenn hier neben London ein zweites Versicherungsunternehmen in Europa gegründet werde.



Die Restrukturierung soll vorbehaltlich behördlicher Zustimmung im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. In der AIG-Mitteilung hieß es, Luxemburg biete Sicherheit in einer stabilen Wirtschaft mit einer erfahrenen Aufsichtsbehörde.



AIG plans insurance company in Luxembourg to write business across EEA & Switzerland, retaining UK headquarters https://t.co/eoEnRdFVuU — AIG EMEA (@AIGemea) 8. März 2017