(dpa) - Beflügelt vom Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl sind die US-Aktienmärkte am Montag mit klaren Kursaufschlägen in die neue Woche gestartet. Die Technologieindizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 erklommen gleich zur Eröffnung Höchststände.

Der Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 0,96 Prozent auf 20 744,28 Punkte zu. Am Freitag hatte der US-Leitindex 0,15 Prozent verloren, auf Wochensicht aber rund ein halbes Prozent gewonnen. Der marktbreite S&P-500-Index stieg am Montag um 0,97 Prozent auf 2371,40 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es zuletzt um 1,05 Prozent auf 5499,34 Zähler aufwärts.

Bereits in Asien und vor allem in Europa hatten die Aktienbörsen sehr positiv auf die Nachricht reagiert, dass der als wirtschaftsfreundlich geltende Emmanuel Macron als klarer Favorit in die Stichwahl am 7. Mai gegen die zweitplatzierte Rechtspopulistin Marine Le Pen geht. Die Risiken nähmen ab, ein konstruktiver Wahlausgang wirke stabilisierend auf Europa, meinten die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs.