(M.G.) - Laut der französischen Tageszeitung Le Monde, plant BNP Paribas die Schließung von insgesamt 200 Filialen in Frankreich bis 2020. Somit würden pro Jahr zwei bis vier Prozent des Personals entlassen werden. Diese Information wurde bislang von BNP Paribas jedoch nicht bestätigt.



BGL BNP Paribas in Luxemburg ist von diesen Maßnahmen allerdings nicht betroffen. Ein Sprecher der Bank erklärte, dass keine Pläne bestünden Filialen in Luxemburg zu schließen. Im Gegenteil würden einige Filialen renoviert und neue eröffnet in neuen Vierteln, wie Esch Belval oder Merl-Jardins de Luxembourg, sowie in stark wachsenden Vierteln, wie Weiswampach oder Kirchberg.