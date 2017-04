(m.r.) - Seit 2012 sind die Verkäufe von fossilen Kraftstoffen im Großherzogtum rückläufig. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich dies durch einen Rückgang von 2,5 Prozent. Dies gab der „Groupement Pétrolier Luxembourgeois“ (GPL) in der Vorstellung seiner Jahresbilanz bekannt.



Der Rückgang der Verkaufszahlen erkläre sich zum Teil durch die Verbesserung der Motorentechnologie. Die Fahrzeuge würden heutzutage grundsätzlich weniger Treibstoff verbrauchen, so Romain Hoffmann, Präsident des GPL. Zudem habe der Dieselpreis in Luxemburg an Wettbewerbsfähigkeit insbesondere im Vergleich zu Belgien verloren. Dies liege daran, dass Berufskunden einen Teil der Verbrauchssteuer zurückerstattet bekommen könnten.



Zudem habe das Nachbarland die Eurovignette abgeschafft und eine nationale Kilometermaut für Fahrzeuge über drei Tonnen eingeführt. Dadurch würden einige Transportunternehmen ihre Fahrer dazu bewegen, Luxemburg nicht mehr zu durchqueren. Im Großherzogtum müssten die Fahrer nämlich zusätzlich eine Eurovignette erwerben. Diese sei allerdings nur in Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark und Schweden gültig. Zusätzliche Kosten, die durch den Dieselpreis nicht mehr gerechtfertigt werden können.



Um die rückläufigen Verkäufe von Diesel und Benzin auszugleichen, wären Tankstellen schon seit mehreren Jahren von dem Betrieb kleiner Shops abhängig. Diese würden rund 50 Prozent der Einnahmen ausmachen, betonte Hoffmann. Die Tankstellen würden allerdings hauptsächlich Tabak, Alkohol und Kaffee verkaufen.



„Keine zusätzlichen Steuern für Alkohol, Tabak und Kaffee“

Der Verkauf wäre allerdings auch bei diesen Produkten rückläufig, betonte Hoffmann. In der Vergangenheit habe die Regierung immer wieder die Besteuerung dieser Produkte erhöht. Im Vergleich zum Ausland seien die Preise der Waren nicht mehr attraktiv genug. Dieser Effekt ließe sich hauptsächlich an den Tankstellen an der belgischen und deutschen Grenze feststellen. „Wir wünschen uns deshalb von der Regierung, dass die Steuern auf diesen Produkten nicht weiter erhöht werden“, betonte der Präsident des GPL.



Angesichts des Rückgangs der Verkäufe müsse sich die Branche neu ausrichten, um kompetitiv zu bleiben. Für den GPL steht allerdings fest: Die Zukunft der Automobilbranche wird nicht ohne fossile Brennstoffe stattfinden. Dafür sei die Elektromobilität weiterhin nicht ausgereift genug. Der GPL sieht die Zukunft des Sektors deshalb eher in Hybridautos, als in reinen Elektrofahrzeugen. Zudem sei Diesel als Treibstoff für schwere Fahrzeuge und lange Strecken weiterhin unschlagbar.



Beim Gesamtenergiekonsum im Großherzogtum machen die fossilen Treibstoffe immer noch zwei Drittel des Gesamtverbrauchs aus. Dabei hat in den letzten Jahren der Verkauf von Jet-fuel deutlich zugenommen. Rund 496 000 Tonnen Flugzeugtreibstoff wurden 2016 an den Findel verkauft. 2010 waren es nur knapp 293 000 Tonnen – eine Steigerung von fast 70 Prozent in nur sechs Jahren.

Einnahmen durch Steuern rückläufig

Nichtsdestotrotz wären 2016 durch die Verkäufe der Treibstoffbranche rund eine Milliarde Euro an Verbrauchssteuer für den luxemburgischen Staat zusammengekommen. Das macht rund 7 Prozent der geplanten Einkünfte des Staatsbudgets des letzten Jahres aus. Seit Jahren schrumpfen die Steuereinnahmen beim Verkauf von Treibstoff. Insbesondere beim Benzin wurde binnen zehn Jahren ein Rückgang von 35 Prozent verzeichnet. 75 Prozent des verkauften Sprits fließt ins Ausland. Jedoch können bloß vier Prozent mit dem Etikett „Tanktourismus“ behaftet werden.