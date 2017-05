(ndp) - Les entreprises luxembourgeoises ont encore été nombreuses à faire appel aux services de Luxinnovation en 2016. Ainsi, pas moins de 73 entreprises ont bénéficié d'une aide financière nationale l'année dernière, dont 51 petites et moyennes entreprises. "L'objectif du gouvernement depuis 2013 est de mettre le paquet sur les PME et je pense que nous sommes maintenant sur la bonne voie", s'est félicité le CEO de Luxinnovation Jean-Paul Schuler.

Le programme phare de l'agence "Fit4Innovation" a notamment attiré 14 nouvelles entreprises et compte désormais 44 bénéficiaires. S'il permet d'améliorer la compétitivité des PME, le projet nécessite sans doute encore davantage de "publicité", a commenté Jean-Paul Schuler.

L'agence nationale pour la promotion de l'innovation et la recherche aide aussi les entreprises dans la préparation de leurs projets européens. En termes de financements, près de 40 millions d'euros ont été distribués aux entreprises luxembourgeoises, "un record historique" selon Jean-Paul Schuler. Un chiffre en tout cas supérieur à celui des années précédentes qui tournait plutôt autour de 30 millions. Dans le cadre du programme européen Horizon 2020, 21,7 millions d'euros ont été alloués à 42 projets à participation luxembourgeoise. Les entreprises qui ont fait appel au programme de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont, quant à elles, obtenu 18,7 millions d'euros.



Deux nouveaux programmes



En plus de ces projets "traditionnels", Luxinnovation a lancé deux nouveaux programmes en 2016: "Fit4Digital" afin de soutenir la numérisation des petites entreprises et "Fit4Growth" pour aider les entreprises à lancer des produits ou services innovants sur le marché. "Avec le ministère de l'Economie, nous nous employons actuellement à optimiser ces programmes afin de faciliter encore davantage la participation des entreprises à des projets innovants."

Le département "start up" a été réorganisé au cours de l'année 2016. "Nous nous sommes donné pour mission d'accompagner une start up depuis l'idée jusqu'à la création d'entreprise avec un conseil très personnalisé". Luxinnovation a ainsi été contactée par 567 entrepreneurs en 2016, tandis que 321 projets et 63 nouvelles start up ont vu le jour. "Nous donnons à des porteurs de projet la possibilité de structurer leur idée d'entreprise, nous défions leur business model et nous leur apprenons à pitcher efficacement leur entreprise ou leur projet entrepreneurial". 230 start-up de 25 pays ont participé l'année dernière à l'une des deux sessions organisées par Luxinnovation dans le cadre de Fit4Start.

200 millions d'ici à 2018



A côté de ces programmes qu'elle "continue à développer", Luxinnovation a été investie de nouvelles missions dans le cadre de la promotion économique du pays. Il lui appartient désormais d'assurer une prospection sectorielle, de développer des études de marché, d'être proactif en termes de marketing et de communication. Parmi les premières mesures concrètes de ce processus, on relève notamment le nouveau film de promotion économique du pays et un nouveau site Web qui s'adresse à la fois aux entreprises étrangères et aux entreprises nationales.



"Les compétences de Luxinnovation ont été élargies et l'agence est appelée à jouer un rôle de plus en plus important", a indiqué la secrétaire d'Etat à l'Economie Francine Closener. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Economie a revu sa participation financière à la hausse, le budget de Luxinnovation se chiffre cette année autour de 10 millions d'euros, dont 70% financé par le ministère de l'Economie.



Le gouvernement continue à miser sur la recherche et l'innovation. D'ici à 2020, le nouveau régime d'aides à la recherche adopté il y a quelques semaines par la Chambre des députés devrait permettre de débloquer 200 millions d'euros pour les différents régimes qui viennent en aide aux entreprises.