(NW) - Das Finanzministerium bestätigt mit einer Pressemitteilung die in der Nacht von der Rating-Agentur Standard & Poor's veröffentlichte Wertung für das Großherzogtum. Die Lage sei stabil heißt es im Bericht, der Luxemburg erneut mit der Bestnote AAA auszeichnet.

Wie das Finanzministerium erklärt, seien hierbei auch erstmals die für das kommende Jahr geplante Steuerreform mit einbezogen worden.

Standard & Poor’s confirme la notation AAA du Luxembourg Communiqué par: ministère de l’Économie



En date du 16 septembre 2016, l’agence de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a réaffirmé la note «AAA» du Grand-Duché du Luxembourg avec perspective «stable». Le Luxembourg continue ainsi de bénéficier de la meilleure notation de crédit auprès des trois grandes agences S&P, Moody’s et Fitch. S&P anticipe que la croissance restera supérieure à la moyenne de la zone euro sur les années à venir. L’analyse relève notamment la bonne gouvernance de l’économie luxembourgeoise, ainsi que la solidité et la diversification continue du secteur financier. Parmi les risques potentiels, S&P mentionne l’évolution de la fiscalité au niveau international, tout en soulignant la capacité du gouvernement de réagir proactivement à ces changements. L’analyse évoque par ailleurs le financement à long terme du système des retraites. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, commente: «Pour la première fois, cette étude prend en compte la réforme fiscale prévue pour 2017. À quelques semaines de la présentation du budget, la confirmation de notre AAA souligne ainsi le bien-fondé des choix du gouvernement. Les risques mis en avant par l’analyse soulignent l’importance de continuer une politique proactive et prudente. La notation AAA est une pierre angulaire de l'attractivité du pays et donc un gage de croissance et de création d’emplois.»