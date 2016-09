(aa) - Als das House of Training Ende 2014 auf Initiative der beiden Partner Handelskammer und Bankenvereinigung entstand, wurden in einem ersten Schritt die Bildungsangebote des „Institut de Formation Bancaire“ (IFBL) und der „Luxembourg School for Commerce“ (LSC) zusammengeführt.

Im November 2015 war die Integration bereits weiter fortgeschritten und das House of Training erhielt die gesellschaftliche Form einer Stiftung und mit Nico Binsfeld einen CEO ...