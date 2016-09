(aa) - „Ich habe den Verwaltungsrat um die Auflösung meines Vertrages gebeten. Ich möchte klarstellen, dass ich dies aus rein privaten Gründen getan habe", sagte der frühere CEO der luxemburgischen Frachtfluggesellschaft Cargolux, als Anfang Juli Richard Forson als Nachfolger vorgestellt wurde.



„Meine Frau und meine beiden Töchter sind in der Schweiz geblieben, als ich nach Luxemburg kam. Irgendwann stand ich dann vor der Entscheidung, mich für das eine oder andere zu entscheiden und habe beschlossen zu meiner Familie zurückzukehren, so Dirk Reich weiter.

Familienmitglieder in der Geschäftsführung



Wie genau der scheidende CEO das damals meinte, wird jetzt erst nach und nach klar, wenn man sich die Website www.rraviation.com anschaut. Demnach hat sich Dirk Reich selbständig gemacht. Der CEO seines Unternehmens heißt Julia Reich, der CFO Elke Reich und der Vertreter in Deutschland Axel Reich.

Als Firmenadresse der R+R International Aviation AG ist Schindellegi in der Schweiz angegeben. Dirk Reich wird als Verwaltungsratsvorsitzender genannt. So weit, so gut. Doch Dirk Reich hatte zu seinem Abschied auch gesagt, er werde der Cargolux verbunden bleiben und habe keine Pläne, zu einem Konkurrenten zu wechseln.



Aktivitäten zum 1. Januar 2017 angekündigt



Auf der Website wird nun zum 1. Januar 2017 die Aufnahme der Aktivitäten angekündigt. Demnach geht es um Beratung und Investment betreffend Luftfahrt, Logistik, E-Commerce und China. Büros wolle man in Zhengzhou und Luxemburg eröffnen, also genau dort wo auch die Cargolux vertreten ist.



Paul Helminger, Verwaltungsratspräsident der Cargolux, zeigte sich im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" wenig überrascht über die Aktivitäten des Wahl-Schweizers Dirk Reich. "Dirk Reich hat mich über seine Pläne informiert. Wir stehen immer noch regelmäßig in Kontakt miteinander", so Paul Helminger.

Firma reaktiviert, nicht neugegründet



Dirk Reich genieße nicht zuletzt bei den chinesischen Partnern in Zhengzhou hohes Ansehen. "Wenn er dort dazu beitragen kann, dass sich Dinge günstig entwickeln, dann soll mir das nur recht sein", so Paul Helminger weiter. Das Unternehmen R+R Aviation gebe es übrigens schon länger.

"R+R Aviation ist keine Neugründung. Dirk Reich hat das Unternehmen nun reaktiviert", sagte Paul Helminger dem "Luxemburger Wort" und bestätigte, dass es sich bei den auf der Website genannten Mitgliedern der Geschäftsführung um direkte Familienmitglieder Dirk Reichs handelt.