(miz) - Jetzt also doch: Die "Spuerkees" zahlt deutschen Behörden ein Bußgeld in Höhe von 14 Millionen Euro. Das teilte die Bank am Mittwochmittag in einem Presseschreiben mit.



Der Grund: Die "Spuerkeess" soll deutschen Kunden geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Durch die Einigung mit den Behörden vermeidet die BCEE jetzt Strafverfahren gegen ihre Mitarbeiter.

Die BCEE präzisiert aber, das Bußgeld liege deutlich unter den Summen, die in ähnlichen Fällen in Deutschland gezahlt wurden.

Gerüchte um die Summe des Bußgeldes



Bereits im Oktober diesen Jahres schrieb die "Süddeutsche Zeitung", dass die BCEE 14 Millionen Euro Strafe zahlen soll. Damals wollte weder die Bank noch Finanzminister Pierre Gramegna diese Summe bestätigen.



Die Bank schreibt weiter, dass der Betrag des Strafgeldes geringer ist, als es von der deutschen Behörden für solche Fälle vorgesehen ist. Die zu zahlende Summe habe auch keinen negativen Impakt auf die Jahresbilanz der Bank, heißt es weiter.



Unter Verdacht geriet die BCEE, weil deutsche Kunden sich selbst wegen Steuerhinterziehung angezeigt haben. Die Aussagen dieser Selbstanzeigen würden aber rein nach deutschem Recht bewertet werden, erklärte Finanzminister Pierre Gramegna im Oktober.

Die BCEE hat aber noch weitere Sorgen: Seit gut einem Jahr verarbeitet die Steuerfahndung Wuppertal Daten von 160 000 "Spuerkeess"-Konten. Davon betreffen 54.000 Fälle deutsche Bürger und jeweils 40.000 Belgien und Frankreich. Im Saarland gab es bereits zu Hausdurchsuchungen bei BCEE-Kunden.

