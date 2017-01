Paul Faltz ist neuer Generaldirektor der Coboulux.

Foto: M(a)Gsolutions

(SH) - Paul Faltz ist neuer Generaldirektor der Coboulux, Der 29-Jährige, der auch dem Verwaltungsrat angehört, war zwischen 2011 und Dezember 2013 bereits als beigeordneter Direktor bei Coboulux tätig.

Der gelernte Manager und Wirtschaftsjurist soll die Geschicke der Firma aus Wecker zusammen mit Geschäftsführer Jacques Linster leiten. Paul Faltz arbeitete nach seinem Studium in Paris als Finanzanalyst bei Deloitte Luxembourg sowie als Relationship Manager für Großunternehmen bei der BIL.



Die Tradition des Unternehmens Coboulux geht zurück bis in die 1950er-Jahre, als die „Cooperative des patrons-­‐bouchers du Luxembourg de l’Est“ gegründet wurde. Zu dem Kundenkreis gehören Metzgereien in Luxemburg und der nahen Großregion sowie Supermärkte und Akteure des Horeca-­Sektors. Die Marke Emo hat ihren Ursprung im Jahr 1865 mit der Eröffnung eines Metzgerbetriebes in Dommeldingen. Coboulux S.A. beschäftigt in den zwei Sparten Metzgereien (Emo) und Schlachthof/Fleischverarbeitung (Coboulux) rund 220 Mitarbeiter.