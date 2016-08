Interview: Thierry Labro

«C'était un lancement magnifique!» La nuit a été courte, pour le patron d'Intelsat, dont le siège social est à Luxembourg. Jeudi après-midi en Europe, la journée ne faisait que commencer, à Kourou, lorsque Stephen Spengler nous a livré, par téléphone, ses impressions sur le lancement de ses deux satellites et les enjeux pour Intelsat Epic NG.

Pourquoi était-il si important de lancer les deux satellites sur la même fusée?

Nous voulons toujours voir ce que nous construisons dans l'espace aussi vite que possible! Dans ce cas précis, les deux satellites (commandés à Boeing et SSL) étaient prêts au même moment, c'était un petit satellite et un grand satellite comme Ariane les emporte ...