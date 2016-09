(tom/LW) Delikate Fracht für Cargolux: Eine 747 der Luxemburger Frachtfluggessellschaft lieferte am Dienstag vier Galileo-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA am Europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab. Dort sollen sie im November mit einer Ariane-5-Rakete ihre Reise in den Weltraum antreten.

Four #Galileo satellites arrive at Europe's Spaceport for 1st launch by #Ariane 5 in Nov https://t.co/6mYaesHB0W pic.twitter.com/hp0kZkP91G — ESA Technology (@ESA_Tech) September 9, 2016

Die Reise der Satelliten begann am Montag im Technikzentrum der ESA im niederländischen Noordwijk, wo die vier "Passagiere" gründlich verpackt wurden - in speziell ausgestatteten Containern, geschützt gegen Umwelteinflüsse und stoßgedämpft.



Aus dem Reinraum in Noordwijk ging es nach Luxemburg auf den Flughafen Findel. Die 747 der Cargolux startete am Dienstagmorgen und landete um 10.30 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Félix Eboué in Cayenne. Am Mittwoch wurden die Satelliten ausgepackt und im Anschluss umfassend überprüft.



Ihre Trägerrakete, eine modifizierte Ariane 5, war bereits vor 14 Tagen in Französisch-Guyana angekommen.



Jeder der vier Galileo-Satelliten wiegt 738 kg, die Reise mit der Ariane geht auf 23 222 km Höhe. Insgesamt werden dann ab November 18 Galileo-Satelliten im Orbit sein.



