Par Pierre Sorlut



«Je m'attacherai à plaider l'illégalité de la pratique mise en oeuvre par le Luxembourg en ce qui concerne les tax rulings». Par ses premiers mots prononcés devant la Cour d'appel luxembourgeoise ce mercredi, Maître Bernard Colin, représentant de l'ancien employé de PwC Raphaël Halet, 41 ans, a attaqué le réquisitoire du représentant du parquet. Dans ses conclusions présentées à la défense en ouverture de ce «match retour» du procès Luxleaks en décembre, le premier avocat général John Petry avait, comme en première instance, concédé le statut de lanceur d'alerte à M. Halet pour avoir servi l'intérêt général en communiquant au journaliste Edouard Perrin, 45 ans, des déclarations fiscales soustraites à son employeur qui attestent de l'optimisation fiscale des multinationales via le Grand-Duché, mais il avait toutefois contesté la pertinence desdits documents et l'intention de lancer l'alerte.



«Monsieur l'avocat général comme le juge de première instance n'ont pas jugé que les lanceurs d'alerte dénonçaient l'illégalité des ATA (advance tax agreements ou rulings, ndlr), mais des pratiques d'optimisation fiscale moralement douteuses», Bernard Colin a dressé l'état des lieux avant de reprendre ce qu'il tient pour argument de poids. Lors de sa première audition devant le juge d'instruction son mandant avait dit penser «que les montages montrés par M. Perrin étaient illégaux» et qu'il voulait «l'aider dans son enquête». «Illégalité», le terme a été répété à l'envi pour faire bénéficier à M. Halet d'un acquittement, au lieu d'une amende comme l'a requis le représentant du parquet.

PwC "sous-fonction publique"



Depuis l'ouverture du procès Luxleaks en appel, Bernard Colin souligne l'absence au Luxembourg de règles les encadrant. Selon l'avocat de M. Halet, l'inexistence de cadre juridique autour des mécanismes extrêmement complexes opérés dans les rulings (prix de transferts intragroupes, apports cachés ou définition de marges) a permis une imposition quasi nulle à des sociétés qui font appel aux services des Big Four.

Pour interpeler la Cour, Bernard Colin est revenu sur les révélations de son client en première instance et notamment sur le zèle manifesté par le préposé du bureau d'imposition des sociétés 6, Marius Kohl, et la coopération «intégrée» de PwC avec le fisc luxembourgeois. Faisant référence à l'existence de papier à en-tête de l'administration des contributions dans les placards de la société d'audit de Gasperich, Bernard Colin s'est offusqué. «Il y a quand même un problème. C'est quoi M. Kohl? Un patriote? C'est de la corruption active que d'aller proposer un service à une administration en contrepartie d'autres services» a tonné l'avocat lorrain avant d'asséner, «d'après ce que j'ai vu, PwC c'est quasiment une sous-fonction publique».

Des légiférations coupables?



Les légiférations postérieures du gouvernement luxembourgeois lui ont donné raison sur le point de l'absence de réglementation relative aux rulings. Fin 2014, autour des révélations du consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) dites Luxleaks, une loi du paquet d'avenir est venue encadrer les rescrits fiscaux. Plus récemment, en décembre 2016, l'administration des contributions directes a publié une circulaire visant à limiter les abus en matière de prix de transferts et à s'assurer que les sociétés utilisant ces mécanismes jouissaient d'une certaine substance.



Après la défense «au napalm» de Me Colin, Mes Nalepa, Henon et Chappuis ont tenter d'écarter point de droit par point de droit les charges reposant respectivement sur Raphaël Halet et Edouard Perrin. Le journaliste de France 2 a été acquitté en première instance et l'est également dans le réquisitoire de John Petry.