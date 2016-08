(ndp) - BGL BNP Paribas a annoncé ce mardi pour son premier semestre 2016 un résultat net consolidé part du groupe de 149,3 millions d'euros, en retrait de 25,6 millions d'euros ou 15% par rapport au 1er semestre 2015.

Hors impact de la réorganisation des activités hors du Luxembourg et hors dotations au Fonds de résolution unique et au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 176 millions et "reste stable par rapport au premier semestre 2015", indique la banque.

Le produit net bancaire atteint 672,6 millions d'euros et est en retrait de 2% par rapport au 1er semestre 2015. Selon la banque, l'ensemble du périmètre a été marqué par une croissance soutenue des encours, mais "l'activité bancaire a été fortement pénalisée par un environnement de taux bas et un contexte boursier défavorable".



La Banque de Détail et des Entreprises à Luxembourg a enregistré une croissance des encours moyens de crédits de 1,7%, tandis que les volumes moyens des dépôts ont augmenté de 11,8%. La banque explique cela grâce à une "très bonne collecte auprès de la clientèle des entreprises en lien avec le développement des services internationaux de cash management".