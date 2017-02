(M.G.) - ArcelorMittal bestätigte am Dienstag die Entscheidung einen neuen weltweiten Hauptsitz für das Unternehmen in Luxemburg zu bauen. Dazu wurden jetzt acht Architekturbüros eingeladen ihre Vorschläge dem Bauherren ArcelorMittal sowie dem Fonds Kirchberg (Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg) vorzulegen.



Die Vorgaben des Stahlkonzerns überraschen kaum: Das neue Gebäude soll aus einer Struktur sowie einer Außenwand aus Stahl bestehen und soll das Stadtbild durch seine moderne Architektur prägen.



Das Grundstück der Wahl liegt entlang der Avenue J.F. Kennedy und neben dem Europäischen Kongresszentrum in Kirchberg.