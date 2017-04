Die Firma Aperam hat ihre Filialen Aperam Stainless Services & Solutions Tubes Europe und Aperam Stainless Services and solutions Tubes France im französischen Annecy verkauft. Wie der Stahlhersteller in einem Presseschreiben am Dienstag mitteilt, sei der Deal am Montag abgeschlossen worden.



Die verkauften Gesellschaften haben einen Umsatz von 64 Millionen Euro und Auslieferungen von 22.000 Tonnen im Jahr 2016 bei Aperam ausgemacht.



