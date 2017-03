(TJ) - Firmenpatriarch und Ikone Ferdinand Piëch steigt scheinbar bei VW aus. Das bedeutet im Klartext, dass der 79-jährige seine Aktien verkaufen möchte.

Medienberichten zufolge habe Piëch bereits Verhandlungen mit den Eigentümerfamilien eingeleitet. Piëchs Anteile sind rund eine Milliarde Euro wert. Er hält 14,7 Prozent der Stammaktien der Porsche SE, die ihrerseits über 52 Prozent der Stimmrechte bei VW verfügt.

Piëch hatte kürzlich vor Ermittlern ausgesagt, er habe den VW-Aufsichtsrat auf Probleme bei den Dieselmotoren hingewiesen, noch bevor der Abgasskandal aufgedeckt wurde.

Die Familien Porsche und Piëch haben ein Vorkaufsrecht. Damit soll verhindert werden, dass ein fremder Investor über Stimmrechte verfügen kann.



Entmachtung

Zuvor war berichtet worden, Piëch solle entmachtet werden. Die Familien Porsche und Piëch hätten sich darauf geeinigt, Piëch im Zuge einer Umstrukturierung des Kontrollgremiums der Porsche SE zu entmachten und ihm sein Aufsichtsratsmandat zu entziehen, schreibt die „Bild am Sonntag“.



Ein Sprecher der Porsche SE sagte am Sonntag, der Aufsichtsrat müsse bis Mitte April entscheiden, wer künftig dem Gremium angehören solle. Chefkontrolleur Wolfgang Porsche hatte am Rande des Autosalons in Genf am vergangenen Montag gesagt, es sei noch keine Entscheidung über die Besetzung gefallen.