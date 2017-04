(ndp) - Gut fünf Wochen nach der Schließung des Alfa-Hotels im Bahnhofsviertel ist immer noch nicht klar, wie es weitergeht. Rund 30 Löhne wurden derzeit noch nicht vom Arbeitgeber bezahlt. Der OGBL hat deshalb die Gewerbeinspektion ITM eingeschaltet, sagt Zentralsekretär Romain Daubenfeld.

Den Angestellten des Hotels wurde stets versichert, dass ihnen ihre noch ausstehenden Gehälter Anfang April ausgezahlt würden. Der frühere Betreiber des Hotels Rolphe Reding habe jedoch um zusätzliche Zeit gebeten, so Daubenfeld.



Die Gewerbeinspektion wurde nun eingeschaltet, "um die Situation schnell zu klären". Bislang habe Rolphe Reding noch kein Insolvenzverfahren eingeleitet, heißt es.



Am 7. April hatten die Mitarbeiter des Alfa Hotels und die Gewerkschaft OGBL eine Protestkundgebung vor dem Traditionshotel in Luxemburg-Stadt organisiert. Während der Protestaktion erklärte Daubenfeld, dass drei Betreiber für eine Übernahme des Hotels infrage kämen. Auch die Accor-Gruppe sei in der engeren Auswahl mit dabei. Doch eine Entscheidung ist laut Daubenfeld zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht in Sicht.