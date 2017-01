(dpa) - Für den Verkauf des defizitären Flughafens Hahn ist nur noch ein Bieter im Rennen: die Firma ADC und ihr Partner HNA. Das teilte das deutsche Innenministerium am Montag in Mainz mit. Mit der ADC und der chinesischen Luftverkehrsgruppe HNA soll nun mit dem Ziel eines Kaufvertrags weiterverhandelt werden.



Der Airport im Hunsrück gehört zum großen Teil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen. Der erste Verkaufsversuch war im vorigen Sommer spektakulär gescheitert.

Neben der ADC GmbH aus Deidesheim unter Geschäftsführer Siegfried Englert - einem früheren rheinland-pfälzischen Wirtschaftsstaatssekretär - ist die HNA als Partner dabei.



Abstimmung mit EU-Kommission steht noch bevor



Damit sind das US-chinesische Konsortium Henan American Machinery und die kasachische MG Holding aus dem Rennen.



Nötig für einen Abschluss ist nun unter anderem noch eine Abstimmung mit der EU-Kommission, damit wettbewerbsrechtliche Vorgaben eingehalten werden.

Der Verkauf an die Shanghai Yiqian Trading (SYT) war im Juli geplatzt, weil das chinesische Unternehmen mit einer Teilzahlung für Grundstücke im Verzug war und laut Ministerium einen gefälschten Bankbeleg vorgelegt hatte.



Wer sind ADC und HNA?

Die erst 2014 gegründete ADC GmbH sitzt im pfälzischen Deidesheim. Geschäftsführer ist Siegfried Englert. Der Sinologe war von 2006 bis 2011 Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium.



Im ersten Bieterverfahren um den Flughafen Hahn hatte ADC gegen die chinesische SYT den Kürzeren gezogen.



Beim zweiten Anlauf sieht es besser aus. Mit im Boot ist der chinesische Partner HNA Group - ein Mischkonzern, der unter anderem im Luftverkehr und im Tourismus aktiv ist.

HNA gehören unter anderem Airlines, etwa Hainan oder Yangtze River Express. Zu HNA gehören auch Gategroup, einer der größten Airline-Caterer, sowie der Flugzeugabfertiger Swissport.



2016 stieg HNA beim US-Hotelriesen Hilton ein, erwarb einen milliardenschweren 25-Prozent-Anteil von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone. Auch bei Brasiliens Airline Azul ist die HNA-Gruppe Teilhaber.

Die deutsch-chinesische ADC hat nach früheren Angaben Englerts in mehreren Ländern gehobene Hotels gekauft: das Steigenberger Hotel in Deidesheim, das Hotel Sun Gardens im kroatischen Dubrovnik, ein Hotel bei den Kreidefelsen an der südenglischen Küste sowie das Hotel Eden Parc in Bad Schwalbach nahe Wiesbaden.



Aktiv ist sie unter anderem auch im Export- und Weinhandel sowie in der Immobilienentwicklung.

