(MB) - Ed Goedert steht seit Dezember 2013 an der Spitze der „Association des distributeurs automobiles luxembourgeois“ (ADAL). Am 15. Februar, dem Tag seines 65. Geburtstages, wird Goedert sich definitiv aus dem aktiven Tagesgeschäft zurückziehen. An jenem Tag wird er sein Amt als „Administrateur délégué“ des Mehrmarkenhauses Autopolis niederlegen. Wirklich kürzer treten will der Adal-Vorsitzende dann aber nicht.

Im vergangenen Jahr gab es auf dem Luxemburger Automarkt ein deutliches Plus von 8,80 Prozent auf 50 561 Neuzulassungen. Rechnen Sie in diesem Jahr mit einem ähnlich hohen Niveau beziehungsweise wie sind Ihre Erwartungen für das neue Autojahr im Allgemeinen?