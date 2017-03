(ndp) - Décidément, ça bouge dans le secteur spatial. L'opérateur de satellites SES vient d'annoncer un nouvel accord de partenariat avec le "Luxembourg Institute of Science and Technology" (List). L'objectif déclaré est de coopérer, via leur réseau international de partenaires de recherche, "pour transformer la recherche fondamentale en applications spatiales innovantes".



En tant que partenaire technologique, List entend travailler en étroite collaboration avec SES "pour développer des produits et de services commerciaux innovants, inspirer le marché avec de nouvelles plateformes satellites, outils d'analyse et infrastructures au sol novatrices", annonce le groupe ce mardi.



Attirer des start-ups innovantes



L'accord signé entre les deux parties entend promouvoir l'écosystème technologique luxembourgeois "en attirant des start-ups souhaitant développer leurs activités au Luxembourg". Il vise aussi à faciliter le transfert de nouvelles technologies issues de la recherche nationale publique et privée. "Ces activités seront menées en étroite coordination avec les initiatives de financement nationales existantes, telles que le Digital Tech Fund, dont SES est un acteur clé", précise SES dans son communiqué.



Les deux acteurs se concentreront dans un premier temps sur l'initiative "Smart Space", l'astronautique intelligente, comprenant la recherche et le développement d'applications dans le cadre du High Performance Computing (HPC).



"Cette initiative vise à créer un écosystème spatial unique en s'appuyant sur les avantages concurrentiels du Luxembourg, intégrant les communications mondiales par satellite et réseaux de télécommunications, les centres de données et la connectivité, les fournisseurs de services existants", précise SES.



Développer un centre européen d'excellence



SES et List ambitionnent aussi de développer un Centre européen d'excellence "pour relever des défis sociétaux tels que le changement climatique, l'environnement, la mobilité verte, la sécurité et les soins de santé".

Les deux acteurs travailleront également sur des applications commerciales dans les domaines de l'Internet des objets (IoT), des solutions de e-plateformes et des communications optiques. SES et LIST évalueront aussi ensemble le développement de compétences dans d'autres secteurs d’applications satellitaires comme les voitures connectées.