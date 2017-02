par Thierry Labro

«Si je me prépare à la retraite? Mais non! Tout le monde me pose cette question!» Parti de rien, il y a 23 ans, pour devenir un des leaders mondiaux de l'information financière en temps réel, Bob Kneip s'amuse de cette question qui revient sans arrêt.

Le 26 janvier, il a annoncé devenir président du conseil d'administration et abandonner la direction générale à Lee Godfrey, arrivé en 2008 comme deputy CEO, déjà en charge des ventes, des technologies et des opérations.

S'il concède ne plus pouvoir «tirer le chewing-gum» de ses journées élastiques, ce n'est certainement pas pour couler des jours heureux entre famille, amis et golf ...