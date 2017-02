(las) - Der britische Telekomkonzern zahlte vergangenes Jahr sieben Millionen Euro Steuern hierzulande, im Jahr zuvor waren es noch 22,3 Millionen Euro. Doch Vodafone verbuchte 86 Prozent seines weltweiten Gewinn vor Steuern in Luxemburg - sprich 1,6 Milliarden Euro (1,37 Milliarden Pfund).



Seit fünf Jahren veröffentlicht Vodafone, wie viel Steuern das Unternehmen in welchen Ländern zahlt. Grund für die Transparenzoffensive ist die öffentlich breit diskutierte Steuerstrafe von 1,25 Milliarden Pfund, die britische Behörden gegen Vodafone verhängten. Der Grund damals: Steuervermeidung via Luxemburg.

"Keine Briefkastenfirma" in Luxemburg



Diese Zeiten sind allerdings vorbei, glaubt man Vodafone. Die Präsenz in Luxemburg sei keine Briefkastenfirma, sondern die weltweite Zentrale für die Beschaffung von Gütern im Wert von 18 Milliarden Euro, die der Konzern benötigt. Außerdem werden 650 Roamingverträge sowie die Finanzen des Konzern in Luxemburg verwaltet. 2015/16 arbeiteten 315 Personen für Vodafone in Luxemburg.

Dass Vodafone dennoch nur 0,4 Prozent Steuern in Luxemburg zahlt, liegt am eigentlichen Grund für die Existenz der 11 Luxemburger Gesellschaften. 2000 übernahm Vodafone den deutschen Mannesmann-Konzern, dessen Wert in Folge der Dotcom-Blase massiv sank. Diesen Wertverlust ("good will") kann der Konzern in Luxemburg abschreiben, wie im Transparenzbericht zu lesen ist. 2014 lag der Verlustbetrag bei 26,5 Milliarden Euro (22,6 Milliarden Pfund) laut Vodafone.



Doch seit der diesjährigen Steuerreform ist die Möglichkeit vergangene Verluste vom Gewinn abzuhalten nun zeitlich begrenzt, betont Vodafone im Bericht. Zusätzlich fordern die britischen Behörden aufgrund von neuen Regeln Steuern auf die Kredite ein, die von Luxemburg vergeben werden. Laut Vodafone waren die Steuerausgaben in Luxemburg 2014/15 besonders hoch, weil die Steuerverwaltung eine Überprüfung durchgeführt habe.