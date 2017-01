(las) - Total Luxemburg verkaufte 2016 2,4 Prozent mehr Kraftstoff als 2015. Die gesamte Nachfrage nach Sprit sei jedoch im gleichen Zeitraum um 2,5 Prozent gesunken.



Gerade beim Heizöl und Kerosin legte Total deutlich zu. Das gesamte Verkaufsvolumen stieg im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf 830.000 Tonnen. Beim Heizölgeschäft war es ein Plus von neun Prozent, obwohl die Nachfrage landesweit um 1,7 Prozent schrumpfte. In der Luftfahrt schaffte Total gar ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Total betreibt 40 der 240 Tankstellen in Luxemburg und beschäftigt 350 Mitarbeiter. Der Staat durfte sich 2016 über fast 300 Millionen Euro von Total abgeführte Mehrwert- und Verbrauchssteuern freuen.