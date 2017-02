(dpa/las) - Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will in diesem Jahr über 15.000 neue Arbeitsplätze in Europa schaffen. Davon sollen mehr als 2.000 auf Deutschland, 5.000 auf Großbritannien und 1.500 Arbeitsplätze auf Frankreich entfallen, teilte Amazon am Montag mit.



Es gehe dabei um unterschiedliche Qualifikationen und Berufserfahrungen – „von Ingenieuren über Software-Entwickler bis hin zu Berufseinsteigern und Auszubildenden“, so Amazon Europa. Die Jobs entstehen vor allem in den Versandzentren, die der Onlinehändler in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien und Großbritannien baut.



Neue Produkte und Ausbau des Cloud-Geschäfts



Anfang Januar hatte Amazon bereits angekündigt, 100.000 neue Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Bis Mitte 2018 solle die Zahl der Vollzeitstellen im Land von 180.000 auf 280.000 erhöht werden, hieß es damals. Bereits 2016 hatte Amazon nach eigenen Angaben 10.000 Stellen in Europa geschaffen. Ende dieses Jahres will das Unternehmen 65.000 europäische Beschäftigte haben.



Der Konzern hat wegen seiner ambitionierten Wachstumspläne mit einem großen Cloud-Geschäft und neuen Produkten wie der digitalen Sprachassistentin Alexa einen hohen Bedarf an Fachleuten.



471 offene Stellen in Luxemburg

Zu seinen Plänen hierzulande gibt Amazon keine Details. 2016 arbeiteten 1.210 Personen für Amazon EU in Luxemburg. 2015 waren es lediglich 880. Damit ist der Onlinehändler auf Platz 28 der größten Arbeitgeber, laut den Zahlen der Statistikbehörde Statec. Auf dem Job-Portal von Amazon sind momentan 471 Stellen in Luxemburg ausgeschrieben - das deutet klar auf einen Wachstumskurs hin.



Aufgrund einer Untersuchung der EU-Kommission wegen unerlaubter Steuervorteile wurde Amazon vorgeworfen, dass das Unternehmen zu wenig Substanz in Luxemburg habe, um die hier verbuchten Gewinne zu rechtfertigen. Mittlerweile hat Amazon seine Struktur umgestellt und zahlt mehr Steuern in anderen europäischen Ländern.